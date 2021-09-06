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إطلاق سراح نجل القذافي ويغادر ليبيا متجهًا لهذه الدولة

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الساعدي القذافي
Native
الإثنين، 06-09-2021 09:56 ص


أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إطلاق سراح الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي.
وقال حمودة إن هذا القرار جاء تنفيذا للإفراج الصادر عن النيابة العامة في حقه منذ سنتين، كما يتماشى مع تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ‏أنه لا يمكن الإبقاء على أي سجين خارج نطاق القانون.
وأشارت وسائل إعلام ليبية إلى أن الساعدي القذافي قد غادر البلاد، تنفيذا لحكم البراءة في قضية قتل اللاعب السابق بشير الرياني.
وأوضحت مصادر، بحسب روسيا اليوم، أن القذافي غادر باتجاه اسطنبول على متن طائرة من طراز “فالكون 900” تابعة للجهاز التنفيذي للطيران الخاص.

 

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