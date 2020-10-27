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إصابة رئيس الجزائر بكورونا ونقله إلى المستشفى

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رئيس الجزائر
 
الثلاثاء، 27-10-2020 07:10 م محمد فضل

أعلنت الرئاسة الجزائرية دخول الرئيس عبد المجيد تبون، الى المستشفى العسكري بعين النعجة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة.
وشددت الرئاسة على أن الحالة الصحية للرئيس تبون لا تستدعي القلق، مؤكدة أنه يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه.
وكانت رئاسة الجمهورية الجزائرية، قالت في بيان قبل أيام يفيد بأن رئيس البلاد عبد المجيد تبون دخل الحجر الصحي لمدة خمسة أيام، بعد تشخيص حالات إصابة بالفيروس بين مسؤولين بالرئاسة وأعضاء الحكومة.
وقال البيان الذي نشرته الرئاسة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :" بعدما تبين أن العديد من الإطارات السامية برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، قد ظهرت عليهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، نصح الطاقم الطبي للرئاسة، رئيس الجمهورية، بمباشرة حجر صحي طوعي، لمدة خمسة أيام ابتداء من 24 أكتوبر 2020".
 

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