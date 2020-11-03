إشادة كبيرة بأمير الكويت الراحل

الثلاثاء، 03-11-2020
04:30 م
أشادت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، بأميرالكويت
الراحل الشيخ صباح الأحمد
الجابر الصباح.
وقالت إنه كان نموذجا رائعا للشخصية العربية والإسلامية الحريصة على المساهمة في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالميا.
جاء ذلك في افتتاحية النشرة الشهرية ل(أوابك) لعدد أكتوبر 2020 الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتناولت دور الأمير الراحل في دعم العمل العربي المشترك ودوره على الصعيد العالمي.
وأكدت (أوابك) أن الأمير الراحل من الشخصيات العربية البارزة التي نالت احتراما وتقديرا على المستوى الدولي إذ قررت الأمم المتحدة في سبتمبر 2014 منحه لقب قائد العمل الإنساني ومنح دولة الكويت
لقب مركزالعمل الإنساني تقديرا لجهوده طيب الله ثراه في خدمة الإنسانية.
وأوضحت أن دولة الكويت
شهدت في فترة حكمه نهضة عمرانية وثقافية ونشاطا اقتصاديا كبيرا إذ تم الإعلان عن رؤية (كويت جديدة 2035) بهدف تحويل الكويت
إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار.