الجمعة 15 أبريل 2022
توقيت مصر 09:47 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تصل 41 .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بعد القبض على منفذ هجوم مترو نيويورك

رفع أسعار البنزين خلال أيام.. تعرف على حجم الزيادة

فنان عالمي شهير يدخل علاقة مع فتاة كويتية تصغره بـ 52 عامًا(صورة)

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

أول صورة لأحد المصابين المصريين في هجوم مترو نيويورك

إليسا تصدم الجميع: في علاقة مع شاب أجنبي لإشباع رغبتي الأنثوية وليس للزواج

صدمة بدولة خليجية.. مجهول يُدنس مسجدًا بالفضلات ويتلف مصاحفه ومحتوياته

فنانة شهيرة تهاجم المشاهد المخلة في «من شارع الهرم إلى»..ونشطاء: استري جسمك الأول

«سيدة البحيرة».. ماتت أثناء عملية في القلب وبعد وضعها في ثلاجة الموتى كانت الصدمة

ADS
 

أول صورة لمنفذ هجوم مترو بروكلين

تنزيل
ا
Native
Teads
الأربعاء، 13-04-2022 08:55 ص
نشرت شرطة نيويورك بالولايات المتحدة، ليلة الأربعاء، صورة للمشتبه فيه بعملية إطلاق النار في إحدى عربات المترو في حي بروكلين، في حادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

وقالت شرطة نيويورك في تغريدة لها على حسابها في تويتر إن المشتبه فيه يدعى فرانك جيمس، وطلب كل من لديه معلومات عنه أن يبلغ الشرطة في أقرب وقت ممكن.

وأعلن مسؤولون أن مسلحا ملثما ألقى قنبلة دخان ثم أطلق الرصاص في عربة لقطارات مترو الأنفاق في نيويورك، مما أدى إلى إصابة 16 شخصا، وإثارة حالة من الفوضى.

وقالت كيتشانت سيويل، قائدة قوات الشرطة في مدينة نيويورك، إن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص، من دون أن تذكر كيف حدثت إصابات الآخرين.

وأضافت سيويل أن المسلح مازال مطلق السراح، وأن الحادث لا يتم التحقيق فيه حتى الآن باعتباره عملا إرهابيا، لكنها لم تستبعد أي شيء كدافع وراء الهجوم.
 

إقرأ ايضا

تتتت

الشرطة الأمريكية تكشف مفاجأة بعد القبض على منفذ هجوم مترو نيويورك

9961bc95-cf4b-4f13-af85-c0dba77cd40b

أمريكا ترفع حظر السفر إلى السعودية

9961bc95-cf4b-4f13-af85-c0dba77cd40b

إسرائيل تعلن بيع صفقات أسلحة لدولتين خليجيتين