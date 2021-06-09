الأربعاء 09 يونيو 2021
توقيت مصر 15:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجم الأهلي يوجه رسالة غير متوقعة لـ مرتضى منصور (فيديو)

كاف يضع شرطًا واحدًا لحضور الجماهير مباراة الأهلي والترجي

شاهد.. طالب بكلية الهندسة يقتل إمام مسجد في الشارع

أول صورة لمرتكب مجزرة الأسرة المسلمة في كندا

أمل الشهراني ترد على إقامتها مع رجل دون زواج: حياتي وأنا حرة فيها (فيديو)

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في إرهابي مصري ارتكب جريمة بشعة

الأهلي يضم كريم فؤاد بناءً على رغبة موسيماني

طبيب ينسى " شاش طبي" في بطن الفنانة فاطمة كشري بعدعملية جراحية

أول صور من حفل زفاف الأميرة حصة ابنة الملك سلمان وفستانها الفخم

ميدو: الزمالك يرغب في التعاقد مع ابني وهذا موقف العائلة

ADS
 

أول صورة لمرتكب مجزرة الأسرة المسلمة في كندا

1111-645x505
الأسرة
Native
الأربعاء، 09-06-2021 01:24 م

نشرت وسائل إعلام أجنبية، صورة الإرهابي الكندي الذي ارتكب مجزرة بحق أسرة مسلمة، حينما أقدم على دهسهم بشاحنة كان يقودها في الشارع، ما أدى إلى استشهاد 4 من أفرادها، وأصاب الخامس بجروح خطرة، ما زالت حالته حرجة في مستشفى نقلوه إليه.
وقد وجه القضاء للداهس Nathaniel Veltman البالغ 20 سنة، أربعة اتهامات بالقتل العمد من الدرجة الأولى، على حد ما ورد عن الشرطة المنسقة تحقيقها مع نظيرتها من “الخيالة الكندية الملكية” في المقتلة التي ارتكبها، واعتقلوه في اليوم نفسه على مسافة قصيرة من موقعها، حيث كان يرتدي سترة تشبه الواقية من الرصاص.
واتضح أن المهاجم الذي تم اعتقاله في موقف سيارات تابع لمركز تجاري، بعيد 7 كيلومترات عن مكان المجزرة “ليس من أصحاب السوابق، لكنه استهدف العائلة عمدا، في جريمة مخطط لها مسبقا” وفقا لما نقلت وسائل إعلام كندية عن Paul Waight المحقق من شرطة لندن المقيم فيها 30 ألف مسلم تقريبا، والبعيدة في مقاطعة “أونتاريو” أكثر من 200 كيلومتر عن Toronto عاصمة المقاطعة التي تضم مليون و500 ألف مسلم في كندا.

 

إقرأ ايضا

الذهب السعودي

تراجع أٍسعار الذهب في المملكة ليسجل هذه الأرقام

ارشيفية

سحب رعدية ورياح نشطة علي هذه المناطق بالمملكة

نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس

عطل فني يرغم كامالا هاريس للعودة للولايات المتحدة وإلغاء رحلتها إلي جواتيمالا