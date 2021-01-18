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" تحت أمره في أي وقت "

أول تعليق من رانيا يوسف علي قرار محاكمتها..

رانيا يوسف
رانيا يوسف
 
الإثنين، 18-01-2021 09:53 ص متابعات- أمينة عبد العال
علقت الفنانة رانيا يوسف علي قرار إحالتها للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح و الإفساد و ازدراء الأديان ، مؤكدة أنها تثق في القضاء المصري .
و أضافت في تصريحاتها الصحفية :" أنا لحد دلوقتي مستلمتش أي إعلان يخص الموضوع ده بس أنا جاهزة وعلى ثقة في قضاة مصر".
جدير بالذكر أن  محكمة الجنح المصرية حددت جلسة 21 فبراير المقبل لمحاكمتها في ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، في إطار تطور للجدل الذي أثارته رانيا يوسف بعد تصريحاتها مع المذيع العراقي نزار الفارس والتي تضمنت حديثا عن مفاتن جسدها وبروز مؤخرتها. .
 

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