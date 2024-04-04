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أنور قرقاش: نستغرب موقف دولة شقيقة تمارس الغمز واللمز في الإمارات

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أنور قرقاش
الخميس، 04-04-2024 12:53 م


استغرب المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش من تصرفات دولة عربية شقيقة حيال علاقاتها مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال قرقاش في منشور على حسابه في منصة "إكس" دون أن يوضح فيه أي دولة يقصد: "غريب أمر إحدى الدول الشقيقة البعيدة وهي تمارس الغمز واللمز حول علاقاتها مع الإمارات، وتواصل التلميحات المبطنة دون إفصاح أو توضيح".
وأضاف: "ومع ذلك فالترفع عن الرد والصبر على التطاول سيبقى سبيلنا، فالحكمة موروثة عند قيادتنا التي تعتبر العلاقات مع الدول الشقيقة أولوية وركيزة محورية في سياستنا".

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