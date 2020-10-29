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أنجبته من علاقة غير شرعية .. مراهقة عمرها 14 سنة تتخلص من رضيعها بطريقة بشعة

رضيع
أنجبته من علاقة غير شرعية .. مراهقة عمرها 14 سنة تتخلص من رضيعها بطريقة بشعة
 
الخميس، 29-10-2020 08:18 ص أحمد عادل شعبان
أقدمت مراهقة روسية على فعل تقشعر له الأبدان بعد قيامها بوضع رضيعها في الثلاجة حتى وفاته خوفا من إخبار والديها بإنجابه.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن المراهقة الروسية "انستازيا" التي تبلغ من العمر 14 سنة وضعت رضيعها سرا داخل المنزل ثم وضعته داخل كيس بلاستيكي وذهبت به للثلاجة الموجودة في المرآب الخاص بمنزلهم و وضعته.

واتصلت والدة الفتاة بالإسعاف بعدما سمعت أنينا لابنتها واعتقدت أنها تعاني من الزائدة الدودية لكن كانت الفتاة تنزف عقب الحمل.

واعترفت الفتاة لبعض المسعفين بما فعلته لكن أوان إنقاذ رضيعها كان قد فات.

وتشير التقارير إلى أن والد الطفل مراهق عمره 16 سنة كانت قد ارتبطت به الفتاة بعلاقة غير شرعية من دون معرفة أهلها ثم انفصلا منذ فترة.
 

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