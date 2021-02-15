أمير قطر يبعث ببرقية عاجلة للملك سلمان

الإثنين، 15-02-2021
08:06 م
المصريون
بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين،
برقية
تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز.
وقالت وكالة الأنباء القطرية على “تويتر”: إن “أمير قطر
بعث
ببرقية
تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة،
بوفاة صاحبة السمو الأميرة دنا بنت عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود”.
وكان “الديوان الملكي”، أعلن في وقت سابق اليوم عن وفاة صاحبة
السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ
الثلاثاء الموافق 4 /7 /1442هـ في مدينة الرياض.