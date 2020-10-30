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أمريكا تتخطى للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة يومية بكورونا

فيروس كورونا
أرشيفية
 
الجمعة، 30-10-2020 01:53 م وكالات- الدويني فولي
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، رقمًا قياسيًا جديدًا لحالات الإصابة بكوفيد-19 في غضون 24 ساعة، متجاوزة للمرة الأولى عتبة الـ90 ألف إصابة جديدة، وفقًا لإحصاء جامعة ”جونز هوبكنز“.

وأحصت البلاد التي شهدت تصاعدًا في عدد الإصابات منذ منتصف أكتوبر، نحو 90 ألفًا و290 إصابة جديدة بين يومي الأربعاء والخميس، حسب بيانات الجامعة التي يتم تحديثها باستمرار.

وسجلت الولايات المتحدة في المجموع 8.94 مليون إصابة، منذ بداية الجائحة.

وبين يومي الأربعاء والخميس أيضًا، توفي 1021 شخصًا بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررًا في العالم، من حيث عدد الوفيات الناجمة من الفيروس.

ومساء الخميس، سجلت أمريكا ما مجموعه 228.625 وفاة بالفيروس، منذ بدء الجائحة.

وتدهور الوضع الصحي حاليًا بشكل خاص في الولايات الشمالية، وولايات الغرب الأوسط.

وقبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية، جعل المرشح الديمقراطي جو بايدن، من إدارة الأزمة الصحية، مادة أساسية لمهاجمة خصمه الجمهوري، دونالد ترامب.
 

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