أشهر علماء الرياضيات في التاريخ الأوروبي

الأربعاء، 25-08-2021
02:10 م
على
الرغم من أن الكثير من الحضارات اعتمدت على الرياضيات والهندسة لإنشاء مبانيها
الضخمة كما أن علم الجبر جاء من قارة آسيا إلا أن أوروبا استأثرت بالكمية الأكبر
من علماء الرياضيات على مر التاريخ! فعلى مدار الزمان ظهر في القارة العجوز الكثير
من العقول النابغة والنابهة التي استطاعت تحقيق مساهمات رائدة وقدموا حلولًا لأصعب
الأسئلة وتوصلوا إلى نظريات ساعدت البشرية جمعاء على فهم كيف يعمل الكون المُحيط
بنا. وعلى الرغم من أننا لا نستخدم سوى جزءًا بسيطًا من الرياضيات في حياتنا
اليومية إلا أنها بالطبع لم تُخلَّق لأجل ذلك فقط! فالرياضيات تُعتبَّر جزءًا
أساسيًا لا غنى عنه في العلوم والتكنولوجيا والهندسة وتحليل البيانات والدراسات
البيئية. بمعنى آخر، لا تقتصر الرياضيات على الآلة الحاسبة الموجودة في هاتفك فقط!
ربما
لم يُتَّح لكثيرٍ من الناس دراسة فروع الرياضيات الدقيقة خلال المدرسة الثانونية
أو في الجامعة، ومع ذلك فإنها مُمتعة بالنسبة لكثيرٍ من الناس وساعدت البشرية على
الوصول إلى الكثير من الابتكارات المُذهلة من بينها على سبيل المثال لا الحصر
أجهزة الكمبيوتر، وميكانيكا الكم، والأقمار الصناعية، ونظام تحديد المواقع العالمي
(GPS)،
وشبكات الهواتف الخلوية، والتيار الكهربائي المتقطع، وشبكات الواي فاي. في الحقيقة
فإن كل هذه الابتكارات العظيمة لم تأتِ بين عشية وضحاها فهي كانت نتاجًا لجهودٍ
مُضنية بذلتها أجيال كاملة من الرياضيين المُبدعيين، وفي الجزء التالي من هذا
الدليل سوف نتعرف على أبرز وأهم علماء الرياضيات العالميين وإسهماتهم المتعددة في
العلوم الرياضية.
أشهر الشخصيات الرياضية وإنجازاتهم على مر العصور
فيثاغورس
على
الرغم من أن فيثاغورس مشهور بنظريته الهندسية (Pythagoras Theory) إلا أن حياته
الشخصية كانت مُثيرة أيضًا فقد عاش هذا الرجل حياة الرهبان وكان لا يأكل اللحوم
ولا يعمل على شيء سوى الأرقام كل يوم! يمتلك هذا الرجل مكانة مرموقة بين أشهر
الشخصيات الرياضية في التاريخ، نظريته حول المثلثات ذات الزوايا اليُمنى (والتي
بالتأكيد قد درستها في المرحلة الإعدادية) كانت واحدة من أبرز أهم اكتشاف علمي
خلال القرن الذي عاصره ومع ذلك فإن العلوم الحديثة قد سبقته بكثير الآن. من
المُثير أيضًا معرفة أن اهتمام فيثاغورس بالأرقام كان نابعًا من أن البيئة التي
كان يعيش فيها كانت تُكرِم الأرقام لصفاتها الروحانية أكثر من صفاتها الرياضية، أي
أن اليونانيين القُدامى كانوا ينظرون إليه كرجل دين وليس كعالم! وبشكلٍ عام، يعتبر
فيثاغورس هو مُؤسس الرياضة الحديثة التي نعرفها الآن.
هيباتيا
على
الرغم من أن العالمة السكندرية هيباتيا قد عاشت في فترةٍ عصيبة من التاريخ شهدت
الكثير من المناوشات بين الجماعات الدينية المُختلفة التي كانت تعيش في الإسكندرية
في هذا الوقت إلا أننا نجحنا في اكتشاف شخصيتها ووجدنا إشارات لإرثها العلمي في
كتاب إقليدس حول العناصر والذي يُعتبَّر أهم وأبرز نص رياضي يوناني. كانت هيباتيا
أبنة آخر قيِّم لمكتبة الإسكندرية وهو ثيون، وعلى الرغم من أنها لم تكن مهتمة
بالسياسة أو الأديان إلا أنها قُتلت بطريقة وحشية على يد حشدٍ غاضب جردوها من
ملابسها وأحرقوا جثتها بوحشية وذكر المُؤرخ الأمريكي ول ديورنت في كتابه قصة
الحضارة هذه الحادثة كما أنها وردت أيضًا في رواية عزازيل للكاتب يوسف زيدان.
بليز باسكال
إذا
كُنت تستخدم الآلة الحاسبة بشكلٍ يومي فأنت تدين بالفضل للعالم الفرنسي المعروف
بليز باسكال! برع باسكال في الكثير من مناحي وأفرع الرياضيات وقدَّم الكثير من
النظريات الرائعة ومن أشهر إنجازاته على الإطلاق كان المثلث الذي يوفر طريقة جيدة
لحساب المعاملات ذات الحدين وهو يُستخدم في الجبر وفي علوم رياضية أخرى.
علاوة
على ذلك، فقد أسس باسكال نظرية الاحتمال (Possibilities) ومن المُثير أن هذه النظرية جاءت بعد تحليل
لألعاب الحظ مثل لعبة روليت
التي
اخترعها بنفسه لتطبيق نظريته حول الصدفة والمخاطرة عليها!
في
فترة متأخرة من حياته حصل باسكال على إلهام ديني ساعده في الوصول إلى "رهان باسكال"
وهي حُجة تُفيد بحتمية وضرورة الإيمان بالله على الرغم من أنه غير مرئي وغير محسوس
ومن العجيب أن هذه الفكرة جاءت مبنية أيضًا على نظرية الاحتمالات التي يبدو أنها
شغلت العالم الفرنسي طيلة حياته.
جيرولامو كاردانو
يمتلك
جيرولامو كاردانو ثقافات أوروبية مُتعددة وهو يُعتبَّر رجل عصر النهضة بامتياز فقد
كان يعمل كطبيبٍ ووضع أكثر من 131 مُؤلفًا في الطب والرياضيات والعلوم المُختلفة،
ومع ذلك فإن العادة السيئة الوحيدة في حياته كانت إدمان القمار وقد قادته هذه
العادة إلى وضع أول تحليل دقيق لنظرية الاحتمالات. تعتبَّر هذه النظرية – في الوقت
الحالي – واحدة من الأساسيات التي يُعتمد عليها في البنوك وشركات الإئتمان
والتأمين والتسويق وتوقعات الطقس وحتى في قرارتنا اليومية البسيطة.
ليونارد أويلر
يُعتبَّر
أويلر أحد أبرز علماء الرياضيات في التاريخ وأغزرهم من حيث الإنتاج أيضًا فقد وضع
أكثر من 900 مُؤلفًا حول الرياضيات والإحصاء والعلوم المُختلفة. وعلى الرغم من أنه
أُصيب بضعف البصر في عقده السادس إلا أن ذلك جعله أكثر إصرارًا على إكمال مشواره
العلمي وزيادة انتاجيته في الكثير من المجالات. أشهر انجاز له هو الصيغة الرياضية
المعروفة (eiπ + 1 = 0) حيث يُعتبَّر (e) هو العنصر الرياضي الثابت والمعروف برقم
(أويلر) فيما أن الـ (i) هو الجذر التربيعي لسالب 1. علاوة على ذلك،
فقد اهتم أويلر أيضًا بالمُربعات اللاتينية والتي تتشابه مع لعبة السودوكو!
كارل فريدريش جاوس
على
النقيض تمامًا من أويلر فإن كارل فريدريش كان متشككًا دائمًا في نظرياته لذلك فإنه
قدَّم القليل من الكُتب. عاش جاوس في القرن التاسع عشر ولُقب باسم "أمير
علماء الرياضيات"، أبرز وأهم منجزاته العلمية كان اكتشافه بأن الخطوط
المتوازية قد تتباعد وكان هذا الاكتشاف هو الأساس الذي قامت عليه كل علوم الفضاء
والأقمار الصناعية، تمكن جاوس من الوصول إلى هذا الاكتشاف بعد أن قام بتحليل
البيانات الفلكية مكتشفًا أن خطأ القياس يتخذ منحنى جرس.
جورج كانتور
على
الرغم من أننا كُنا نرغب في إزالة الصورة النمطية السينمائية عن عالم الرياضيات
المُصاب بأمراضٍ نفسية إلا أن جورج كانتور
يُحقق هذه الصورة بشكلٍ نموذجي! قام كانتور بتطوير نظرية اللانهائية الرياضية وقد
أدَّت نظريته إلى اكتشاف أن بعض اللانهائيات أكبر من غيرها. ومع ذلك فإنه أُصيب
بانهيار عقلي جعله يتردد على المستشفيات وفي نهاية عمره ترك الرياضيات بشكلٍ جزئي
وكان يُحاول إثبات أن مسرحيات شكسبير كتبها فرانسيس بيكون على الرغم من أن شكسبير
نفسه كان يُمثِل في المسرحيات التي كتبها، ولا أحد يعلم لماذا ترك عالم الرياضيات
المتألق مجاله واهتم بالأدب الإنجليزي في نهاية عمره!