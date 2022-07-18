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أخطر من كورونا.. «الصحة العالمية» تعلن تفشي فيروس جديد

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الصحة العالمية
Native
Teads
الإثنين، 18-07-2022 11:29 ص

أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس جديد في إفريقيا، ينتمي لعائلة فيروس إيبولا، والذي ينتقل من الحيوانات.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن تفشي فيروس "ماربورغ" في غانا، جاء بعد 11 شهرا من تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في غربي إفريقيا.

وأكدت هيئة الصحة في غانا رسميا، أمس الأحد، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس ماربورغ، بعد أن ثبتت إصابة شخصين بالفيروس ووفاتهما هذا الشهر.

ينتمي فيروس "ماربورغ" إلى نفس عائلة إيبولا، وقد تفشى في السابق في أماكن أخرى عبر أفريقيا بأنغولا والكونغو وكينيا وجنوب أفريقيا وأوغندا، ومعدل الوفيات منه يتراوح ما بين 24% - 88% .

ويبدأ تفشي فيروس ماربورغ عندما ينقل حيوان مصاب، مثل القرد أو خفاش الفاكهة، الفيروس إلى الإنسان، الذي ينقله بدوره إلى إنسان آخر عن طريق ملامسة سوائل جسم الشخص المصاب.