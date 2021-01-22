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أحذر تناول الفاكهة قبل النوم.. هذه خطورتها

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 22-01-2021 02:49 م متابعات- أمينة عبد العال
بالرغم من أن الفاكهة غنية بالفيتامينات و المعادن ومضادات الأكسدة و الفركتوز ، إلا أن بعض أبحاث التغذية حذرت  من تناول الفاكهة قبل النوم ، لما يمكن أن يتسبب فيه من مشاكل للجهاز الهضمي .
وينصح الأطباء بتناول الفاكهة قليلة السكر في المساء مثل العنب البري ةالتوت و الجوافة ، ومن أهم الأضرار التي يسببها تناول الفاكهة في المساء ، حسبما نشرت " سبوتنيك " :
يعتبر من أهم الأضرار التي تسببها تناول الفاكهة في المساء هو زيادة الوزن لأن الفركتوز نوع من أنواع الكربوهيدرات ويتم تحويله إلي دهون بعد استهلاك الطاقة اللازمة وفي حال إذا تناولنا الكثير من الفاكهة مثل الموز والعنب و المانجو في المساء فقد لا يكون الجسم قادرا علي تحريك الفركتوز إلي الطاقة فيخزنها كدهون مما يؤدي إلي زيادة الوزن .
يوفر الفركتوز الموجود في الفاكهة طاقة سريعة للجسم و لا يحتاج جسمنا إلي هذا النوع من الطاقة في المساء كما أنها قد تؤدي إلي الإحساس بالجوع مساء .
الحرقة في المعدة أو الحموضة خاصة عند تناول الأناناس أو التفاح ، حيث ينتقل خلالها حمض المعدة من الأمعاء ويعود إلي المرئ ويمكن أن تزداد شدته عن طريق تناول الأطعمة الحمضية مثل الفاكهة .
في غالبية الأحوال لا يمكن هشم الفاكهة بشكل صحيح في المساء وتبقي في الأمعاء الغليظة و تتخمر هناك مما يؤدي إلي انتفاخ البطن و حدوث العديد من المشاكل في النوم .
 

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