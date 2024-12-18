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هل سيتم تطبيق الشريعة في سوريا؟.. الجولاني يحسم الأمر

هل سيتم تطبيق الشريعة في سوريا؟.. الجولاني يحسم الأمر

رلب
ا
الأربعاء، 18-12-2024 10:54 ص

 

قال زعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، إنه "التقى برؤساء الأقليات ومن بينهم مسيحيون ودروز، لطمأنتهم".

 

وأضاف الشرع، خلال  مقابلة مع صحيفة "التايمز" البريطانية، أنه سيتم العفو عن جميع السوريين باستثناء أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، أو الذين شاركوا بعمليات التعذيب من النظام القديم.

 

كما قلل الشرع من إمكانية فرض الشريعة الإسلامية في البلاد، مشيراً إلى أن سوريا ستكون طبيعية، قائلا: "أعتقد أن سوريا لن تتدخل بشكل عميق في الحريات الشخصية لكنها ستأخذ العادات بعين الاعتبار".

 

وأضاف أن همه الرئيسي هو تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة بنائها قبل أي انتخابات والتي وصفها بأنها بعيدة المنال إلى حد ما الآن.

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