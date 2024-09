كشفت منغوليا أن رفضها لاعتقال فلاديمير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية، جاء بتأثير من الصين.

وقال مسؤول حكومي منغولي لصحيفة بوليتيكو إن البلاد تعتمد على الطاقة، مما يجعل من المستحيل اعتقال الرئيس فلاديمير بوتن بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم الحكومة "تستورد منغوليا 95% من منتجاتها النفطية وأكثر من 20% من احتياجاتها من الكهرباء من أقرب جيرانها، وهذه الإمدادات حيوية لوجودنا ولوجود شعبنا".

جدير بالذكر أن المستورد الرئيسي لمنغوليا هو الصين، وتلعب الصين دورًا رئيسيًا في اقتصاد منغوليا، حيث توفر معظم وارداتها، بما في ذلك المنتجات البترولية والسيارات والمعدات والسلع المصنعة الأخرى.