مصرع 179 راكباً.. لحظة تسبب طائر في سقوط طائرة كوريا الجنوبية(فيديو)

وثق مقطع فيديو، لحظة تحطم طائرة على متنها 181 راكبا أثناء هبوطها في مطار في كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة "يونهاب" بسقوط ما لا يقل عن 179 في تحطم طائرة بمطار بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" تقل 181 راكبا وستة من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بكوريا الجنوبية.

ووفق مسؤول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وكانت الطائرة الكورية عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.

كما بثت قناة MBC التلفزيونية الكورية الجنوبية، لقطات تظهر انفجارا في الطائرة الكورية قبل تحطمها في مطار موان الدولي.

ورجحت القناة الكورية، بأن الانفجار قد يكون بسبب اصطدام طائر، في المحرك الأيمن لطائرة الخطوط الجوية جيجو الرحلة 2216.