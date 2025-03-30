الإثنين 31 مارس 2025
توقيت مصر 17:42 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

3 طالبات بالجامعة وشاب سوري في شقة.. تفاصيل فضيحة "أكتوبر"

أول رد من اللاعب السعودي سعيد العويران على زواجه من غادة عبدالرازق

الإمارات تعلن عن فرص عمل للمصريين برواتب مجزية

الزبون عايز يدخل بالكلب.. تفاصيل مشاجرة "قصر المندي" بمصر الجديدة(فيديو)

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الإفطار الخاطئ في 2011

دولة عربية تفاجئ مواطنيها بإعلان العيد منتصف الليل: العيد الصبح

فيديو.. الكشف عن جنسية المرأة التي صفعت رجل أمن في الحرم

إزالة متاجر بـ لبن من تطبيقات التوصيل بالسعودية

فيديو يحبس الأنفاس.. حمام سباحة أعلى ناطحة سحاب لحظة وقوع زلزال تايلاند

الزمالك يصعد ضد حسام حسن بسبب تصريحاته عن "زيزو"

فيديو يحبس الأنفاس.. حمام سباحة أعلى ناطحة سحاب لحظة وقوع زلزال تايلاند

Capture
ا
الأحد، 30-03-2025 12:52 م

 

 

وثق مقطع فيديو جديد لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب تايلاند وميانمار صباح أمس الجمعة، وبلغت شدته 7.7 على مقياس ريختر.

وأظهر الفيديو اهتزاز المياه بعنف داخل أحد حمامات السباحة الواقعة أعلى ناطحة سحاب، بينما حاول بعض الأشخاص مغادرة المكان، وتمسك آخرون بحواف المسبح وسط اهتزاز المبنى. كما أظهرت اللقطات تأثر الأساسات المحيطة بالمسبح نتيجة قوة الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد أعلنت أن الزلزال ضرب وسط ميانمار، متسببًا في تصدّع بعض الطرقات في العاصمة نايبيداو، وشعر السكان في الصين وتايلاند بالهزة الأرضية.

إقرأ ايضا

293554

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الإفطار الخاطئ في 2011

Capture

فيديو.. الكشف عن جنسية المرأة التي صفعت رجل أمن في الحرم

Capture

إزالة متاجر بـ لبن من تطبيقات التوصيل بالسعودية