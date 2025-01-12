شاهد لحظة القبض على نائب وزير الدفاع البريطاني بتهمة جنـ.سية مع طفل

ألقت الشرطة البريطانية القبض على نائب وزير الدفاع السابق والعضو البرلماني السابق من حزب العمال إيفور كابلين بتهمة اعتداء جنسي على الأطفال بعد أشهر فقط من تعليق عضويته في الحزب بسبب مزاعم خطيرة.

ويُظهر مقطع فيديو ، رجلاً يعرّف عن نفسه بأنه النائب العمالي السابق إيفور كابلين وهو مكبل اليدين من قبل ضباط الشرطة. حسب الديلي ميل.

وقام ضابط بإخراج الهاتف من جيوب عضو حزب العمال الموقوف، ووضعه داخل حقيبة أدلة قائلاً إنه يعتقد أن الجهاز "يحتوي على دليل على هذا الجهاز".

وأكدت شرطة ساسكس أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عامًا للاشتباه في تورطه في اتصال جنسي مع طفل.