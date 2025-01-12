الإثنين 13 يناير 2025
توقيت مصر 09:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

توقعات متشائمة.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم رسميًا

بعد اعتناقه الإسلام.. نجم برشلونة يؤدي مناسك العمرة قبل مباراة الريال (فيديو)

"صورني بدون معرفتي".. أوتاكا يرد على اتهامات هدير عبدالرازق: بينا علاقة من فترة

عروس تطلب الطلاق في أول يوم زواج لسبب صادم

داعية تكشف سبب اتجاه أحد الزوجين إلى بديل لإشباع رغباته

سبحان الهادي.. فنانة شابة شهيرة تعلن ارتداء الحجاب (صور)

شاهد.. لاعبو الأهلي يسجلون رسالة تضامنية لـ"إمح الدولي"

جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة بعد تقدم المفاوضات

بالصور.. إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب بدمشق

شاهد.. عشرات الطائرات تحاول السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

شاهد لحظة القبض على نائب وزير الدفاع البريطاني بتهمة جنـ.سية مع طفل

ن
ا
الأحد، 12-01-2025 10:12 ص

 

ألقت الشرطة البريطانية القبض على نائب وزير الدفاع السابق والعضو البرلماني السابق من حزب العمال إيفور كابلين بتهمة اعتداء جنسي على الأطفال بعد أشهر فقط من تعليق عضويته في الحزب بسبب مزاعم خطيرة.

ويُظهر مقطع فيديو ، رجلاً يعرّف عن نفسه بأنه النائب العمالي السابق إيفور كابلين وهو مكبل اليدين من قبل ضباط الشرطة. حسب الديلي ميل.

وقام ضابط بإخراج الهاتف من جيوب عضو حزب العمال الموقوف، ووضعه داخل حقيبة أدلة قائلاً إنه يعتقد أن الجهاز "يحتوي على دليل على هذا الجهاز".

وأكدت شرطة ساسكس أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 66 عامًا للاشتباه في تورطه في اتصال جنسي مع طفل.


إقرأ ايضا

170857845

جيش الاحتلال يستعد للانسحاب من غزة بعد تقدم المفاوضات

بب

بالصور.. إحباط محاولة تفجير مقام السيدة زينب بدمشق

9خ

شاهد.. عشرات الطائرات تحاول السيطرة على حرائق لوس أنجلوس

أخبار متعلقة

Capture

بريطانيا تصدم زوجة بشار الأسد بقرار جديد