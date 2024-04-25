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دولة عربية تعلن إعـ.ـدام 11 شخصاً وتكشف جريمتهم

الخميس، 25-04-2024 01:00 م


أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصا شنقا هذا الأسبوع بعد إدانتهم بـ"جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم "داعش"، وفق ما قاله مسؤولان أمني وصحي لوكالة "فرانس برس".

 

وأبلغ مسؤول أمني في محافظة ذي قار (جنوب) الوكالة أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 إرهابيا من تنظيم "داعش" في سجن الحوت في مدينة الناصرية بإشراف فريق عمل من وزارة العدل".

 

وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار "استلام جثث 11 متهما تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت الاثنين".

 

وفي 18 أبريل، قضت محكمة عراقية بإعدام 8 متهمين عقب إدانتهم بتجنيد سجناء داخل السجون لصالح "داعش" وفقا لما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

 

وفي فبراير، نفذ العراق حكم الإعدام بحق 5 عراقيين مدانين بتهمة "الإرهاب" في سجن الناصرية.

 

ويعاقب قانون صدر في عام 2005 بإعدام أي شخص يدان بتهمة "الإرهاب".

 

ومنذ إعلان العراق دحر تنظيم "داعش" في عام 2017، أصدرت المحاكم العراقية مئات أحكام الإعدام في حق عناصر التنظيم.

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