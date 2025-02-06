الخميس 06 فبراير 2025
توقيت مصر 16:19 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يسجل مفاجأة في البنوك والسوق السوداء

عروس ترفع دعوى خلع في أول أسبوع زواج وتكشف السبب الصادم

"شربات" زوجة لعوب قتـ.ـل بسببها الزوج وعشيقين بالشرقية.. ما القصة؟

رئيس الوزراء: زيادة جيدة جدًا في المرتبات والمعاشات

"إيه شغل التسول ده".. بشير التابعي يعلق على مفاوضات رمضان صبحي

خادشة للحياء.. إعلان موعد محاكمة "نيشان" في قضية ياسمين عز

معلومات لا تعرفها عن لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع

فيديو يوثق جريمة إنهاء حياة نور الدليمي حتى لحظة ضبط المتهم

وزير دفاع الاحتلال يصدر أوامر بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

ماذا قالت فجر السعيد أثناء محاكمتها؟

خادشة للحياء.. إعلان موعد محاكمة "نيشان" في قضية ياسمين عز

Capture
ا
الخميس، 06-02-2025 01:23 م

 

أعلنت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، موعد جلسة محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، في التهمة المنسوبة إليه بسب وقذف الإعلامية ياسمين عز.

وجاء ذلك بعد قرار النيابة العامة بتأكيد وقوع تعد لفظي من نيشان أرتين ضد ياسمين عز.

ووجهت ياسمين عز عدة اتهامات إلى الإعلامي اللبناني، منها وصفها بعبارات خادشة للحياء ومخلة بقيمتها وشخصها، وتعمد عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أنه خلال شهر سبتمبر 2024، غابت الإعلامية ياسمين عز عن جلستها في منتدى الإعلام والتريند بدبي، فقام نيشان بممازحة الحضور، وقال عن غيابها: "حقارة كثير إنك تعطي موعد وما تيجي".

إقرأ ايضا

Capture

معلومات لا تعرفها عن لطيفة الدروبي زوجة أحمد الشرع

Capture

وزير دفاع الاحتلال يصدر أوامر بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة

Capture

السعودية تعلن إعـ.ـدام اثنين من مواطنيها بتهمة الخيانة والتخابر