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دولة أوروبية تعلن ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والسلع

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السبت، 22-03-2025 02:12 م
ارتفعت أسعار المنتجين (الجملة) في لاتفيا خلال الشهر الماضي بأعلى معدل لها منذ حوالي عامين، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي الصادرة اليوم الجمعة.
وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع خلال فبراير بنسبة 3% سنويا بعد تراجعه في الشهر السابق بنسبة 5.%، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2023 عندما ارتفع بنسبة 4.4%.

وارتفعت أسعار خدمات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 6% سنويا، في حين ارتفعت أسعار منتجات المناجم والمحاجر بنسبة 6.3% وأسعار السلع المصنعة بنسبة 1.6%.
وارتفعت أسعار الجملة في السوق المحلية بنسبة 1.1% في حين ارتفعت في الأسواق الخارجية بنسبة 4.7%/ بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي.

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