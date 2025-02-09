جيش الاحتلال ينسحب بالكامل من محور نتساريم.. وحمـ.ـاس تعلق وتستفز نتنياهو

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حمـ.ـاس) إن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم هو استكمال لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الحركة في بيان اليوم الأحد، أن عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم دحضت كذبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل.

ولفتت إلى أن محاولات الاحتلال بسط سيطرته على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.

وشددت على أن غزة ستبقى أرضًا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها ومحرمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية، وفق قولها.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة.