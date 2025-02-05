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ترامب: مصر والأردن رفضا استقبال فلسطيني غزة لكنهما سيفعلان

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الأربعاء، 05-02-2025 12:35 ص

 

 

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن يرى الأردن ومصر يأخذان فلسطينيين من غزة.

 

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، أنه لا يدعم بالضرورة استيطان الإسرائيليين في غزة، مشيرًا أنه لا بديل للفلسطينيين عن مغادرة غزة.

 

وأضاف :"الأردن ومصر رفضا بالفعل استقبال سكان من غزة ولكن هناك من يرفض أمورا ثم يعود للموافقة عليها".

 

مبعوث ترامب

 

وفي وقت سابق، قال مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الثلاثاء، إنه "يجب حل المشكلة الكبرى المتعلقة بالمكان الذي سيذهب إليه سكان غزة".

 

وأضاف، في حديثه للصحفيين: "عندما يتحدث الرئيس دونالد ترامب عن تنظيف غزة، فهو يتحدث عن جعلها صالحة للسكن".

 

وتابع: "نريد التأكد من تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق غزة، ونحن في المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار".

 

وكشف مبعوث ترامب للشرق الأوسط عن لقاء مرتقب مع رئيس الوزراء القطري في فلوريدا الخميس المقبل بشأن غزة.

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