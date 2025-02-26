الخميس 27 فبراير 2025
توقيت مصر 04:00 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنوك

بعد ارتدائها الحجاب.. فنانة شهيرة: تأثيري أقوى من الدعاة.. وتامر حسني: ربنا يثبتك

400 ألف شقة.. الحكومة تعلن تفاصيل أكبر طرح سكني في تاريخ البلاد

قرار بوقف بيع سيارات "فورد" في مصر.. تعرف على السبب

"وقاحة تل أبيب".. مصر ترد على الخطة الإسرائيلية البديلة لخطة ترامب

أثارت جدلًا.. الراقصة بوسي تؤدي مناسك العمرة (صور)

كاميرا مراقبة توثق لحظة هجوم شخص على إعلامية شهيرة وسكب ماء نار على وجهها

مع كل مشكلة يجبلي هدية.. زوجة ترفع دعوى لسبب صادم

لا يمكن تخيله.. فيديو لضبط أغرب عملية تهريب مخـ.ـدرات

المشاهد الأولى لتحطم الطائرة السودانية ومصـ.ـرع قيادات بالجيش

المشاهد الأولى لتحطم الطائرة السودانية ومصـ.ـرع قيادات بالجيش

الأربعاء، 26-02-2025 11:13 ص

 

تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش السوداني في أم درمان، أثناء تحليقها في مهمة عسكرية، مما أسفر عن مصرع عدد من كبار الضباط .

 

وأظهر مقطع فيديو، اندلاع النيران في موقع الحادث، وتواجد عدد من الأشخاص يحاولون البحث عن ناجين.

 

وقالت مصادر عسكرية سودانية أن الطائرة، تعرضت لمشكلة فنية أثناء تنفيذها مهمة، ما أدى إلى فقدان السيطرة عليها وتحطمها.

 

وأكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية في بيان رسمي أن الحادث أدى إلى مقتل عدد من الضباط البارزين على متن الطائرة.

 

وأعلنت السلطات العسكرية فتح تحقيق فوري للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث، وسط ترجيحات أولية بأن عطلًا فنيًا خطيرًا كان وراء سقوط الطائرة.

إقرأ ايضا

67bcd6d34c59b7087b2e65ad

حماس تتبرأ من تصريحات موسى أبو مرزوق وتعلن هذا الأمر

17403120330

ضجة في إسرائيل.. تعرض نتنياهو للضرب على يد ابنه ويقرر نفيه في أمريكا

thumbs_b_c_e561dede3be930fddf0c7c8856bbdfda

طائرة أسقطت 7 قنابل.. جيش الاحتلال ينشر فيديو للحظة اغتيال حسن نصرالله

أخبار متعلقة

ت

60 شخصًا في عداد الموتى.. شاهد لحظة اصطدام طائرة ركاب بمروحية في واشنطن