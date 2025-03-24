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الكويت تعلن القبض على مصرية وزوجها بعد فضيحة "مهرجان يا هلا"

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الكويت تعلن القبض على مصرية وزوجها بعد فضيحة "مهرجان يا هلا"

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الإثنين، 24-03-2025 11:23 ص

 

 

كشفت صحيفة "القبس" الكويتية، أنه تم إلقاء القبض على امرأة من الجنسية المصرية متورطة في شبهة التلاعب في السحوبات الأخيرة، في مطار الكويت قبل محاولة هروبها.

 

وكشفت صحف كويتية، عن معلومات جديدة حول المرأة المصرية المتورطة في قضية السحوبات في "مهرجان يا هلا" بالكويت بعد القبض عليها في المطار قبل هروبها إلى مصر.

أربع سيارات

وأفادت الصحف، بأن المصرية فاطمة جمال دياب فازت بأربع سيارات في عام واحد، مشيرة إلى أنها شاركت في بعض المسابقات باسم " فاطمة دياب" للتحايل.

قضية السحوبات

وأوضحت أن المرأة المتورطة في السحوبات الأخيرة، لا تتمتع بأي رخصة قيادة، مشيرة إلى أنه تم القبض على زوجها فجر اليوم للتحقيق معه بشبهة تورطه بالتلاعب في قضية السحوبات.

 

جدير بالذكر أن فاطمة دياب حوّلت إحدى السيارات التي فازت بها أخيراً إلى اسم زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية أيضاً.

وكانت كاميرا رصدت موظف في وزارة التجارة الكويتية يخرج كوبون الفائز من كُم ثوبه أثناء سحب على سيارة كاديلاك في برنامج تلفزيوني في مهرجان "ياهلا للتسوق".

 

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