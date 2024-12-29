الإثنين 30 ديسمبر 2024
توقيت مصر 03:53 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"أنا عارفة عنك كل حاجة".. تسريب صادم لـ بسمة وهبة وشاليمار الشربتلي

كهربا: أنا آسف

بعد وساطة تركية مع مصر.. وزير الخارجية يعتزم زيارة دمشق ولقاء الشرع

القصة الكاملة لأزمة نجل القرضاوي.. وأول تعليق سوري رسمي

ضربة صادمة.. الكويت تسحب الجنسية من 2087 امرأة

كانوا متجهين إلى القاهرة.. لبنان يوقف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت

ليلى عبداللطيف تفجر مفاجأة عن توقعات الدولار أمام الجنيه في 2025

بعد قرار البنك المركزي.. الدولار يسجل هذا الرقم القياسي في البنوك رسمياً

السعودية تقيم حد الحرابة على رجل خطف فتاة قاصر وفعل الفاحشة بها

مصرع 179 راكباً.. لحظة تسبب طائر في سقوط طائرة كوريا الجنوبية(فيديو)

القصة الكاملة لأزمة نجل القرضاوي.. وأول تعليق سوري رسمي

الأحد، 29-12-2024 01:31 م

 

 

 

أثار فيديو لعبدالرحمن يوسف القرضاوي، نجل القيادي الإخواني الراحل، صوّره من ساحة المسجد الأموي في دمشق، غضبا بين المصريين بعد مهاجمته مصر والسعودية والإمارات.

وزعم نجل القرضاوي، في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل، أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات "شريرة" ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر الدول الثلاث.

ولاقى الفيديو موجة من الانتقادات والهجوم على نجل القيادي "الإخواني"، كما وُجهت انتقادات للإدارة السورية الجديدة وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تصبح سوريا الجديدة "مرتعا وبؤرة لكل من يهاجم العرب".

وتأتي واقعة نجل القرضاوي، بعدما استقبل القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الملقب بـ"الجولاني"، أحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات عام 2015.

 

وهاجم الإعلامي عمرو أديب، عبدالرحمن القرضاوي، بشدة وقال إنه يقحم السوريين في معارك لا دخل لهم بها، باعتباره يهاجم دولا عربية من أراضيهم، مشيرا إلى تدخل العديد من "المؤثرين" السوريين ومهاجمتهم نجل القرضاوي، ما دفعه في النهاية لحذف الفيديو.

 

وهاجم مغردون سعوديون وإماراتيون نجل القرضاوي، وأشاروا إلى مساندته أطرافا واجهت الإدارة الحالية مثل "حزب الله"، كما هاجمه عدد من السوريين وطالبوه بعدم الإساءة لدول عربية من داخل سوريا.

 

وعلقت وزارة الإعلام السورية، على الجدل المثار، وأكدت أن "جميع المواقف والتصريحات الصادرة عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سوريا تعبر عن آرائهم الشخصية، ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية".

 

وأكدت الوزارة بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "المواقف الرسمية للحكومة السورية تصدر حصرا عن الجهات الرسمية والمعرفات المعتمدة التابعة لها".

وألقت السلطات في لبنان القبض على عبدالرحمن يوسف القرضاوي مساء أمس عند وصوله منفذ لبناني قادمًا من سوريا، وذلك بناء على مذكرة توقيف دولية صادرة من مصر ، إلا أنها أفرجت عنه لاحقاً بعد تدخل عدة جهات خارجية.

إقرأ ايضا

676f037a4c59b76d0e4f9c11

بعد وساطة تركية مع مصر.. وزير الخارجية يعتزم زيارة دمشق ولقاء الشرع

6770e1124c59b71d9c6994e0

ضربة صادمة.. الكويت تسحب الجنسية من 2087 امرأة

مطار بيروت666

كانوا متجهين إلى القاهرة.. لبنان يوقف أفراد من آل الأسد في مطار بيروت

أخبار متعلقة

تن

"كانوا يقطعون العضو الذكري للمعتقلين أمامنا".. سورية تكشف كيف تم اغتـ.صابها في سجون بشار

Capture

خرج عن صمته.. الجولاني يعلق على توغل الجيش الإسرائيلي في سوريا

ا

شاهد.. طبيبة سورية "متبرجة" تروي تجربتها بعد سيطرة المعارضة وسقوط بشار

284609

الكشف عن كيفية تهريب روسيا لبشار الأسد من سوريا

ك

تصريحات جديدة لـ"الجولاني".. وأمريكا ترحب بها رغم تصنيفه "إرهابياً"

112378

قائد الحرس الثوري الإيراني يكشف سبب عدم التدخل لإنقاذ "الأسد"