شاهد كيف استقبلت السعودية أول وفد سوري رسمي بعد سقوط الأسد

وصل مساء أمس وفداً سورياً إلى العاصمة السعودية الرياض، برئاسة وزير خارجية الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، في أول زيارة رسمية لوفد سوري رسمي بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وكان في استقبال الوفد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم بن محمد الخريجي، في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وضم الوفد السوري وزير الدفاع السوري، ورئيس المخابرات السورية أيضًا.