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الحوثيون يقطعون البحر على السفن الإسرائيلية من جديد.. وطائرات الاحتلال تستنفر

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الأربعاء، 12-03-2025 12:34 م

 

 

قالت هيئة البث العبرية، إن سلاح الجو بجيش الاحتلال الإسرائيلي يستنفر طائراته الحربية خشية صواريخ جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية.

أكد المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية يحيى سريع، الثلاثاء، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن.

وأشار سريع، إلى أن أي سفينة إسرائيلية تحاول كسر هذا الحظر سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلن عنها، موضحا أن الحظر يستمر حتى إعادة فتح المعابر إلى قطاع غزة ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء.

وحيّا المتحدث العسكري باسم الحوثيين، الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدا أنهم يقفون إلى جانب المقاومة الفلسطينية الباسلة.

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