الإثنين 30 ديسمبر 2024
توقيت مصر 16:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يترقب قرار اليوم.. سعر الأخضر أمام الجنيه المصري في البنوك

عريس يطلب فسخ عقد الزواج في الصباحية: مطلعتش عذراء وصدمتني باعترافها

ترفع دعوى لخلع زوجها: لاقيته مخبي واحدة في الحمام

أحدهما مصري.. أحمد الشرع يعين قياديين غير سوريين في قيادة الجيش

قفزة كبيرة مفاجئة في سعر الدواجن لتصل إلى هذا السعر

إصابة نتنياهو بالسرطان.. ونقله إلى مكان محصن تحت الأرض

قاعدين على الأنتريه في حالة تيبس.. العثور على عروسين بمتوفين بأكتوبر

استدرج زوجته في غرفة بمنزل والدها بحجة التفاهم.. سعودي يرتكب جريمة بشعة

كويتي أنهى حياة فتاة ودفنها في فناء المنزل.. ما حدث بعد شهرين مفاجأة

بريطانيا تصدم زوجة بشار الأسد بقرار جديد

استدرج زوجته في غرفة بمنزل والدها بحجة التفاهم.. سعودي يرتكب جريمة بشعة

Capture
ا
الإثنين، 30-12-2024 11:05 ص

 

أصدرت وزارة الداخلية، السعودية بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل حدًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

 

قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُون اللَّهَ وَرَسُولَهٌ وَيَسْعَوْن فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفوْا مِن الأَرْضِ ذلِكَ لهُمْ خَزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ).

 

أقدم / علي بن عيسى بن علي عسيري - سعودي الجنسية - على قتل زوجته / نوف بنت محمد بن عبدالله عسيري - سعودية الجنسية - وذلك بالحضور إليها في منزل والدها عازمًا على قتلها واستدراجها إلى إحدى الغرف بذريعة التفاهم معها وهي آمنة على نفسها وإطلاق النار عليها مما أدى إلى وفاتها.

 

وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله حدًا لقتله زوجته غيلة على وجه الحيلة والخداع، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

 

وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجاني /علي بن عيسى بن علي عسيري - سعودي الجنسية - يوم الأحد 28 / 6 / 1446هـ الموافق 29 / 12 / 2024 م، بمنطقة عسير.

 

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

 

والله الهادي إلى سواء السبيل

إقرأ ايضا

67722e7f4c59b75f7a5953fd

أحدهما مصري.. أحمد الشرع يعين قياديين غير سوريين في قيادة الجيش

طط

إصابة نتنياهو بالسرطان.. ونقله إلى مكان محصن تحت الأرض

Capture

كويتي أنهى حياة فتاة ودفنها في فناء المنزل.. ما حدث بعد شهرين مفاجأة

أخبار متعلقة

Capture

السعودية تقيم حد الحرابة على رجل خطف فتاة قاصر وفعل الفاحشة بها

GfUxaf1bsAAMxlJ

حادث مروع.. تصادم 20 سيارة يسفر عن إصابة ووفاة 11 شخصاً بالسعودية(فيديو)