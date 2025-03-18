أكثر من 350 شهيدًا في غزة.. وجيش الاحتلال: القادم أسوأ



أعلنت مستشفيات قطاع غزة، أن غارات الاحتلال الإسرائيلي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 350 شخصا وإصابة العشرات بجروح.

وشن جيش الاحتلال ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدًا بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات بشأن الإفراج عن مزيد من الأسرى.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان، أنها أصدرت تعليمات للجيش باستهداف حماس في مختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه أصدر تعليمات للجيش باتخاذ "إجراء قوي" ضد حماس في غزة ردا على رفض الحركة إطلاق سراح الأسرى ورفضها كل مقترحات وقف إطلاق النار، وفق زعمه على خلاف الحقيقة.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان "إسرائيل ستتحرك من الآن فصاعدا ضد حماس بقدرة عسكرية متزايدة".

وكانت قد أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن طواقم الإنقاذ تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى المناطق المستهدفة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب تواصل القصف العنيف.

وأوضحت الوكالة بأنه استشهد في الغارات العنيفة التي شنتها طائرات الاحتلال على جميع أنحاء قطاع غزة ، أطفالا ونساء.

وأفادت الوكالة باستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة العشرات، في قصف الاحتلال لخيام النازحين بمنطقة مواصي غرب خان يونس، جنوب القطاع، وقصف مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج وسط مدينة غزة، وثلاثة منازل في شارع الصناعة في حي تل الهوا، وفي البريج ومخيم النصيرات وسط القطاع، ومنزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس.