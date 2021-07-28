فيديو صادم.. طالبان تعتقل فنان كوميدي شهير وتذبحه على شجرة

الأربعاء، 28-07-2021
01:56 م
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للكوميدي الأفغاني الشهير،
نزار محمد، يظهر اللحظات التي اقتادته فيها طالبان
من منزله قبل أن تقتله.
وأظهر مقطع فيديو مسلحي طالبان
وهم يصفعون ويتحرشون بالكوميدي الأفغاني
الشهير خاشا زوان بعد أيام من العثور عليه ميتا.
ووثق الفيديو الذي نشر على موقع تويتر أمس الثلاثاء، مسلحين من طالبان
يصفعان ويضايقان الممثل الكوميدي القندهاري نزار محمد، المعروف باسم “خاشا زوان”،
على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أيام من اكتشاف مقتله على أيدي مسلحين “مجهولين”.
وبحسب ما ورد وفقاً لموقع “سكاي نيوز” اعتقلت الجماعة المتطرفة خاشا، يوم
الخميس الماضي، وربطته على شجرة
وذبح
ته، حيث تم العثور على الممثل الكوميدي الشهير
ملقى على الأرض مع شق الحلق.
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