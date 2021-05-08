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غرق 5 وإنقاذ 7 آخرين في الإسكندرية

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السبت، 08-05-2021 04:24 م

غرق 5 أشخاص بترعة ناصر، بمنطقة العامرية، غرب الإسكندرية، ونجحت قوات الإنقاذ في انقاذ 7 أخرين، سقط بهم تروسيكل يقل عددًا من عمال اليومية في ترعة ناصر، بحي العامرية ثان غرب المحافظة.
وقد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد غرق تروسيكل فى ترعة بالعامرية.
وعلى الفور، هرع ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل 12 عاملا من عمال اليومية ما أدي إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.
ونجت القوات في إنقاذ 7 عمال، وبينما غرق 5 آخرين، تم انتشال بعض الجثامين وجارى البحث عن الباقيين داخل مياه الترعة.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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