عرض مغر من الشرطة للقبض على العشاق في عيد الحب

السبت، 13-02-2021
09:40 ص
فتحي مجدي
لجأت الشرطة
في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة إلى حيلة غريبة للإيقاع بالمطلوبين خلال الاحتفال بعيد الحب
.
وروج مكتب مأمور مقاطعة ناش لـ "عرض عطلة نهاية الأسبوع لعيد الحب
" عبر صفحته على موقع "فيس بوك"، قائلاً: "هل لديك حبيب سابق وتعرف أن لديه أوامر معلقة؟ اتصل بنا ... مع تحديد موقعه وسنتكفل بالباقي".
ويتضمن العرض وعودًا من المسؤولون بتقديم مجموعة من الأساور البلاتينية ذات الإصدار المحدود، والنقل المجاني مع سائق، وإقامة لليلة واحدة على الأقل في "أماكن الإقامة الفاخرة (من فئة الخمس نجوم)".
وقال مكتب مأمور مقاطعة ناش: "المشغلون مستعدون!" لاستيعاب العرض الخاص، الذي وصفه بأنه "حلو للغاية بحيث لا يمكن تفويته"، وفق ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".
غير أن العرض الغريب من نوعه أثار غضب المئات، وكتبوا تعليقات من بينها: "لا تقدم لنا قوة شرطة المقاطعة خدمة رائعة فحسب، بل إنها أيضًا تسلينا.
شكرًا لك، NCSO!".
فيما اعتبر بعض المعلقين، أن النكتة كانت سيئة الذوق، حيث علق أحدهم: "من جاء بهذه الهراء؟ نتحدث عن نغمة الموت؟ لم أفاجأ مع ذلك".
Fathy قام بالإرسال اليوم، الساعة 8:48 ص