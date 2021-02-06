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بينهم عروسان.. حادث مروع يروح ضحيته 11 شخصًا في المنيا

أرشيفية
أرشيفية
 
السبت، 06-02-2021 08:48 م الطيب حسين
شهد طريق الكريمات بالقرب من محافظة المنيا مصر حادثًا مروعًا راح ضحيته 11 شخصًا بينهم عروسان.

ونقلت مصادر أمنية وقضائية أن سيارة ملك خاص كانت تقل العروسين، علاء وشروق، اللذين كان من المقرر إقامة حفل زفافهما الأحد، اصطدمت بسيارة أخرى من نوع ميكروباص، التي اختلت عجلة قيادتها في يد سائقها، على طريق الكريمات.

وأوضحت المصادر أن الحادث أودى بحياة العروسين و9 من ركاب الميكروباص، بينما نجا 3 أشخاص بينهم طفلان بأعجوبة.

وأضافت المصادر أن أجهزة الأمن تلقت إخطارا من المارة يفيد بحدوث تصادم بين سيارتين، فانتقلت شرطة النجدة إلى مكان الحادث واستدعت وحدات الإسعاف ونقلت المتوفين والمصابين إلى المستشفى.
 

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