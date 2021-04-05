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النيابة العامة تدرج 26 متهمًا على قائمة الإرهاب

أرشيفية
أرشيفية
 
الإثنين، 05-04-2021 04:03 م محمد فضل
قررت النيابة العامة، إدراج أسماء 26 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان، الصادر ضدهم أحكامًا جنائية، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوت.

ونص القرار رقم 4 لسنة 2021 إدراج أحكام إرهابيين، على إضافة 11 متهمًا على القائمة الرسمية للإرهابيين، هم: الشافعي محمد بيومي البنا، جميل خميس سعد حنيش، محمد يوسف عبدالله السبع، أحمد نصر عبيد شعبان، محمد زايد واعر محمود، محمد خالد عبدالعاطي الفيومي، سعد محمد عبدالعاطي عبدالسلام نصار، كارم محمود جمعة موسى البحيري، رضا عبدالغني محمد بيومي خضر، جمعة فؤاد عبدالقادر مسلم، رمضان فهمي محمد قنديل.

كما شمل القرار رقم 5 لسنة 2021، إدراج أحكام إرهابيين، أسماء 15 متهمًا هم: محمد خالد محمد حافظ، محمد السيد السيد حجازي، محمود عبدالسميع محمد عبدالسميع، إسلام محمد أحمد فهمي، عماد خميس أحمد سليمان، محمد شلابي عبدالخالق أبوطالب، محمود إسماعيل محمد إسماعيل، محمد عادل أحمد نصر الطيباني، محمود عجمي رمضان أحمد، محمود محمد ثابت دردير الراوي، حسن محمود حسن هاشم، محمد تامر أحمد علي حسن البنهاوي، ناجي محمد عبدالرازق جاب الله، صلاح فرج الله محمود فرج الله، الطاهر محمد فتح الله الشافعي.
 

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