القبض علي طبيب مصري في الكويت بجريمة أخلاقية

السبت، 07-11-2020
01:00 م
متابعات- أمينة عبد العال
ألقت دوريات النجدة في الكويت
القبض علي طبيب
مصري بتهمة الشروع في قتل زوجته
دهسا .
و قالت الصحافة الكويت
ية أن عمليات الداخلية تلقت بلاغ عن حادث دهس في
منطقة ميدان حولي وعندما انتقل رجال النجدة إلي مكان الحادث اكتشفوا أن الحادث كان
دهسا متعمدا من قبل زوج وهو طبيب
مصري لزوجته .
و كشفت التحقيقات أن سبب الدهس كان نشوب خلاف بينهما حيث غادرت الزوجة
المنزل ليسارع الزوجة خلفها ويدهسها ، إلا أن قوات الإسعاف نجحت في نقل الزوجة إلي
المستشفي مبارك وهو في حالة غير مستقرة و تم توقيف الزوج علي أن توجه له تهمة
الشروع في قتل .