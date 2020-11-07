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القبض علي طبيب مصري في الكويت بجريمة أخلاقية

الشرطة الكويتية
الشرطة الكويتية
 
السبت، 07-11-2020 01:00 م متابعات- أمينة عبد العال
ألقت دوريات النجدة في الكويت  القبض علي طبيب مصري بتهمة الشروع في قتل زوجته دهسا .
و قالت الصحافة الكويتية أن عمليات الداخلية تلقت بلاغ عن حادث دهس في منطقة ميدان حولي وعندما انتقل رجال النجدة إلي مكان الحادث اكتشفوا أن الحادث كان دهسا متعمدا من قبل زوج وهو طبيب مصري لزوجته .
و كشفت التحقيقات أن سبب الدهس كان نشوب خلاف بينهما حيث غادرت الزوجة المنزل ليسارع الزوجة خلفها ويدهسها ، إلا أن قوات الإسعاف نجحت في نقل الزوجة إلي المستشفي مبارك وهو في حالة غير مستقرة و تم توقيف الزوج علي أن توجه له تهمة الشروع في قتل .
 

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