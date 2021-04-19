الداخلية تكشف صور وهوية قاتلي نبيل الحبشي بعد مقتلهم

وأكدت الداخلية أنه جارى ملاحقة باقى عناصر تلك الخلية الإرهابية المتورطة فى حادث مقتل المواطن نبيل الحبشي وتحديدهم وهم، جهاد عطا الله سلامة عودة وأحمد كمال محمد شحاتة وخالد محمد سليم حسين.
فيما أصدرت مطرانية سيناء الشمالية للأقباط الأرثوذكس، برئاسة الأنبا قزمان، أسقف سيناء الشمالية، بيانا نعت فيه نبيل حبشي، الذي قُتل على أيدي تنظيم داعش الإرهابي.
وجاء بالبيان أن الإيبارشية تنعي أحد أبنائها المحبين من شعب مدينة بئر العبد وهو السيد نبيل حبشي شهيد الكنيسة والوطن الذي اغتالته أيدي الإرهاب الغاشمة الدموية، وتزف روحه المباركة مع الأبرار والقديسين، طالبين لنفسه راحة ونياحا ولأسرته وأولاده ومحبيه تعزيزات السماء.
واثقين في قدرة قواتنا المسلحة وقوات الأمن تحت رئاسة قائدنا المحبوب الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يتهاون في أي نقطة دم لأحد من أولاده المصريين حتي ولو خارج القطر.
كما تعلن المطرانية أنه لا إرهاب ولا تهديد سيؤثر على وحدة شعب شمال سيناء، ككل الشعب المصري المتضامن باليد الواحدة والإيمان بالله من أجل تجاوز أى محنة باستمرار عجلة التقدم والتنمية التي يلمسها الجميع.
كما تعلن أيضا المطرانية عن تواجد الأنبا قزمان أسقف سيناء الشمالية والآباء الكهنة مع الشعب المسيحي داخل المحافظة واستمرار الصلوات كالمعتاد كل الأيام والمناسبات القادمة الاحتفال بقداس عيد القيامة المجيد.
واختتم بيان إيبارشية شمال سيناء بقوله: نصلي لله القدير أن يحمي مصر وشعبها وقواتها وقائدها من كل شر ببركة العائلة المقدسة التي باركت أرضها والصلوات أبينا صاحب القداسة البابا أنبا تواضروس الثانى.