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يوفنتوس يدرس بيع "رونالدو"

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رونالدو
 
الإثنين، 09-11-2020 02:49 م محمد عبد الحارس

أن يدرس نادى يوفنتوس الإيطالى، بيع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بالميركاتو الصيفى المقبل، وذلك بسبب راتبه الكبير، وإنعاش خزينة النادى وفقا لما ذكرته تقارير صحفية. 
وذكرت صحيفة "جول" الإيطالية، إن هناك تفكيرًا داخل مجلس إدارة اليوفي حول بيع البرتغالى كريستيانو رونالدو بسبب عدم قدرة النادى المالية على تجديد عقده، واستثمار صفقة بيعه في إنعاش خزينة النادى.
ويحصل كريستيانو رونالدو صاحب الـ35 عاما، على راتب سنوى مع يوفنتوس قيمته 31 مليون يورو في الموسم.
وتسعى عدة أندية أوروبية لضم كريستيانو رونالدو على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي، رغم معاناته من أزمة مالية بسبب كورونا، ثم مانشستر يونايتد الذى يفكر في استعادة النجم البرتغالى مجددًا.
وانتقل كريستيانو رونالدو من نادى ريـال مدريد الإسبانى، إلى نادى يوفنتوس في صيف 2018، بعقد يمتد حتى 2022.
 

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