نقل رضا عبدالعال إلى المستشفى وإجراء عملية عاجلة في القلب

الثلاثاء، 02-03-2021
01:09 م
محمد فضل- متابعات
تعرض نجم الكرة المصرية السابق رضا عبدالعال
، إلى أزمة صحية مفاجئة نتيجة
شعوره بآلام في القلب
وصعوبة في التنفس، الأمر الذي استدعى نقله إلى إحدى
المستشفيات الخاصة.
من جانبه كشف نجله أحمد رضا عبدالعال
، أن والده يتواجد الآن داخل أحد
المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة
" بالقلب
بعد شعوره بآلام كبيرة خلال
الأيام الماضية.
وأضاف أحمد عبدالعال- في تصريحات صحفية- : " الطبيب الخاص بوالدى نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل
الخضوع إلى قسطرة
قلب بعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية ، أطالب
الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية " .
وتابع : " والدى الآن يتواجد بالعمليات لإجراء القسطرة
وسيتم تحديد
موقفه من البقاء بالمستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة " .