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نقل رضا عبدالعال إلى المستشفى وإجراء عملية عاجلة في القلب

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رضا عبدالعال
 
الثلاثاء، 02-03-2021 01:09 م محمد فضل- متابعات

تعرض نجم الكرة المصرية السابق رضا عبدالعال، إلى أزمة صحية مفاجئة نتيجة شعوره بآلام في القلب وصعوبة في التنفس، الأمر الذي استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة.
من جانبه كشف نجله أحمد رضا عبدالعال، أن والده يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة " بالقلب بعد شعوره بآلام كبيرة خلال الأيام الماضية.
وأضاف أحمد عبدالعال- في تصريحات صحفية-  : " الطبيب الخاص بوالدى نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية ، أطالب الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية " .
وتابع : " والدى الآن يتواجد بالعمليات لإجراء القسطرة وسيتم تحديد موقفه من البقاء بالمستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة " .
 

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