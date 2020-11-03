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نجم كرة شهير يعتدي على سيدة ويصيبها بجروح

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نجم كرة شهير يعتدي على سيدة ويصيبها بجروح
 
الثلاثاء، 03-11-2020 05:42 م

أدانت الشرطة البريطانية مدرب منتخب ويلز لكرة القدم ولاعب مانشستر يونايتد السابق راين جيجز، بسبب الاشتباه في تعديه عبى صديقته كايت غريفيل.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن اتحاد كرة القدم الويلزي قال في بيان إنه "على علم بحادثة مزعومة تتعلق بمدير الفريق الوطني راين غيغز. لن يعلق الاتحاد على ذلك في الوقت الحالي".


واستدعت الشرطة إلى منزل جيجز البالغ من العمر 46 عاماً، في وقت متأخر الأحد، بعد أنباء عن حالة إزعاج.

وقالت الصحيفة إنه تم توقيفه واستجوابه للاشتباه في ارتكابه اعتداء وأذى جسدياً.

ونقلت الصحيفة عن بيان صادر من شرطة مانشستر الكبرى يوضح أنه "تم استدعاء الشرطة في الساعة 10:05 مساء يوم الأحد، بعد تقارير عن وقوع اضطرابات. أصيبت امرأة في الثلاثينيات من عمرها بجروح طفيفة لكنها لم تتطلب أي علاج".

وأضاف البيان أنه "تم إلقاء القبض على رجل يبلغ من العمر 46 عاماً للاشتباه بخرقه المادتين 47 و39 بالاعتداء والمهاجمة".

لكن جيجز نفى "كل مزاعم الاعتداء" على صديقته، بحسب بيان أصدره متحدث باسمه.

وجاء في البيان أن "السيد جيجز ينفي كل مزاعم الاعتداء التي طالته، وهو يتعاون مع الشرطة وسيواصل مساعدتها في تحقيقاتها الجارية".

 

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