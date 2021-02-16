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موسيماني يفاجئ المريخ بتشكيل يضم لاعبًا لم يتوقعه أحد

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موسيماني يفاجئ المريخ بتشكيل يضم لاعبًا لم يتوقعه أحد
 
الثلاثاء، 16-02-2021 08:41 م
فاجأ الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المريخ السوداني بتشكيل يضم لاعبًا غير متوقع.

وأعلن موسيماني تشكيل المارد الأحمر أمام المريخ السوداني في افتتاح دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أفريقيا اليوم.

وضم التشكيل محمود وحيد الغائب عن الأهلي منذ فترة للإصابة.

ويقام اللقاء الذي يقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر «العاشرة بتوقيت مكة المكرمة».


وجاء التشكيل كما يلي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، وبدر بانون، وياسر إبراهيم، ومحمود وحيد.
خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وأمامهما الثلاثي محمد مجدي قفشة، ومحمود كهربا، وجونيور آجايي.
خط الهجوم: والتر بواليا.
 

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