موسيماني يتعاقد مع الأهلي السعودي مقابل مليون دولار

الأحد، 25-09-2022
12:50 م
كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل تعاقد نادي الأهلي السعودي، مع الجنوب إفريقي
بيتسو موسيماني
، لتولي قيادة الفريق.
وذكرت التقارير، أن بيتسو موسيماني
وقع على عقود تدريب الأهلي السعودي، حتى
نهاية الموسم الجاري.
وأضافت التقارير، أن موسيماني
سيتقاضي مع جهازه المعاون مبلغ لا يتجاوز
مليون دولار، لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى السعودي.
وكان النادي الأهلي السعودي، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد،
تعيين بيتسو موسيماني
مديرا فنيا للفريق.
ورحل بيتسو موسيماني
عن تدريب الأهلي المصري، في شهر يونيو الماضي، بعد فسخ
التعاقد بالتراضي.