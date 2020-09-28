مصدر يكشف حقيقة تفاوض الأهلي مع صانع نجومية محمد صلاح لتدريب الفريق

الإثنين، 28-09-2020
08:51 ص
أحمد عادل شعبان
كشف مصدر داخل النادي الأهلي حقيقة تفاوض النادي مع الإيطالي سباليتي
لقيادة الفريق خلفا لرينيه فايلر.
وقال المصدر: سباليتي
مدير فني كبير جدًا لكن بالتأكيد سيكون راتبه عائقا أمام تدريبه للأهلي أو لأي فريق في مصر.
واستدرك: لم نفاوضه نهائيا ، وأي فريق سيبحث عن مدرب ستجد بورصة الترشيحات بدأت في الظهور .. هذا أمر طبيعي .
وتابع: مثلا قالوا إننا نفاوض موسيماني مدرب صن داونز مع أنه اسم ضمن قائمة طويلة مطروحة.
ويُعرف سباليتي
في مصر كثيرا حيث يرى كثيرون أنه من أهم المدربين الذين تعاملوا مع النجم المصري محمد صلاح
في روما وطوروا من أدائه.