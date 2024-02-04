"مش وطنية".. مدرب حراس المنتخب السابق يطالب بالتحقيق مع الشناوي

الأحد، 04-02-2024
02:34 م
طالب زكي عبدالفتاح مدرب حراس
مرمى المنتخب الوطني السابق، بالتحقيق مع محمد الشناوي
، حارس مرمى النادي الأهلي، على خلفية مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
قال زكي عبد الفتاح، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور": محمد الشناوي
، حارس مرمى المنتخب شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار، وهو مصاب.
وأوضح: "الشناوي دخل البطولة وهو مصاب، منذ المباراة الأولى وكنت أرى أن ردود أفعاله في الفرص غير جيدة، وديما اللاعب المصري يظن أنه من الوطنية اللعب وهو مصاب، لكنها أنانية، وليست وطنية، لأنك تؤذي منتخب مصر، وتؤذي نفسك وناديك".
وأكمل: "الشناوي مستواه في البطولة غير جيد، استقبل 6 أهداف من أصل 7 فرص، ورأى أنه يلعب حتى لو على حساب منتخب مصر، وعلى اللاعب أن يعترف لجهازه الفني والطبي بمستواه الحقيقي وحالته البدنية".
وأضاف: "يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي بعد مشاركته في البطولة وهو مصاب، وللعلم إصابته في الكتف خلال مباراة الكونغو جاءت لأنه لم يكن جاهزًا، وكنت أتمنى أن يلحظ الجهاز الطبي عدم جاهزيته منذ البداية".