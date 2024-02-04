الإثنين 05 فبراير 2024
توقيت مصر 05:05 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مفاجأة في سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ويسجل هذا الرقم في البنوك

"مش وطنية".. مدرب حراس المنتخب السابق يطالب بالتحقيق مع الشناوي

شعبة المخابز: سعر جديد لرغيف العيش خلال ساعات

"15 سنة ومشيها شمال".. أب يتخلص من ابنته في السلام

"زواجهما حرام وعلاقتهما تعتبر زنا".. حكم قضائي بحبس عمران خان وزوجته

"شلة دعارة" بقيادة رجل وزوجته بأكتوبر.. ماذا حدث؟

نضال الأحمدية ترفض ارتداء الكوفية الفلسطينية: لم تعد لها قيمة

بالصور.. إعلامي كويتي يثير صدمة بظهور غريب

تفاصيل الإفراج عن كريم الهواري بعفو طبي

تعليق صادم من عمرو أديب على اقتراح تحويل 20% من راتب المصريين في الخارج

"مش وطنية".. مدرب حراس المنتخب السابق يطالب بالتحقيق مع الشناوي

IMG-20240204-WA0011
محمد الشناوي
الأحد، 04-02-2024 02:34 م



طالب زكي عبدالفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق، بالتحقيق مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على خلفية مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.
قال زكي عبد الفتاح، في لقاء تلفزيوني عبر قناة "المحور": محمد الشناوي، حارس مرمى المنتخب شارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار، وهو مصاب.
وأوضح: "الشناوي دخل البطولة وهو مصاب، منذ المباراة الأولى وكنت أرى أن ردود أفعاله في الفرص غير جيدة، وديما اللاعب المصري يظن أنه من الوطنية اللعب وهو مصاب، لكنها أنانية، وليست وطنية، لأنك تؤذي منتخب مصر، وتؤذي نفسك وناديك".
وأكمل: "الشناوي مستواه في البطولة غير جيد، استقبل 6 أهداف من أصل 7 فرص، ورأى أنه يلعب حتى لو على حساب منتخب مصر، وعلى اللاعب أن يعترف لجهازه الفني والطبي بمستواه الحقيقي وحالته البدنية".
وأضاف: "يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي بعد مشاركته في البطولة وهو مصاب، وللعلم إصابته في الكتف خلال مباراة الكونغو جاءت لأنه لم يكن جاهزًا، وكنت أتمنى أن يلحظ الجهاز الطبي عدم جاهزيته منذ البداية".

إقرأ ايضا

elaosboa51094

شرط بيرسي تاو للتجديد مع الأهلي

الصورة-الرسمية-من-الموقع-الرسمي-للنادي-الأهلي-مارسيل-كولر

بطلب من كولر شخصيًا.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين 5 سنوات

IMG-20240201-WA0011

"مش هذكر أسماء".. رئيس الزمالك: قريبًا سأكشف الصورة الكاملة