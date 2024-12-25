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محمد عادل يعتزل التحكيم بسبب قرار الـ "فيفا"

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الأربعاء، 25-12-2024 10:01 ص

 

قال الإعلامي خالد الغندور، إن الحكم الدولي محمد عادل، استقر على إعلان اعتزاله التحكيم مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، ردًا على عدم تواجده في القائمة الدولية للحكام، والتي تم اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال الفترة الأخيرة.

وتابع الفندور خلال برنامجه ستاد المحور:"محمد عادل يرفض الاستمرار في إدارة المباريات وهو خارج القائمة الدولية للحكام، وأكد للمقربين منه أنه سيكتفي بالفترة التي قضاها طوال السنوات الماضية".

واختتم:" مصدر داخل اتحاد الكرة أكد في تصريحات خاصة للبرنامج، أن لجنة الحكام برئاسة وجيه أحمد، تمارس ضغوطًا على محمد عادل لاستمراره على الأقل حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها يعلن اعتزاله وسيحسم الحكم قراره النهائي بنهاية ديسمبر الجاري".

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