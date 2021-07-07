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محمد رمضان يحذف صورة أثارت غضب الكويتيين

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محمد رمضان يحذف صورة أثارت غضب الكويتيين

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الأربعاء، 07-07-2021 09:20 م

أثارت صورة نشرها الفنان محمد رمضان، مع حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، موجة غضب لدى متابعيه الكويتيين، الأمر الذي عرضه لانتقادات واسعة والتي وصلت إلى حد المطالبة بمنعه من دخول الكويت.
فيما اضطر محمد رمضان بعد ساعات من نشر الصورة إلى حذفها مرة أخرى، لعدم فتح النشطاء في الكويت الهجوم عليه وتصعيد الأمور.
ولم يبرر رمضان سبب حذف الصورة، فيما أبقت حفيدية صدام حسين على صورتها مع رمضان في حسابها التي علقت عليها كاتبة :"نمبر 1 نورت يا بطل وخليك ثابت"، ليعلق بدوره بقلوب حمراء.
وتساءل المتابعون عن السبب الذي دفع بـ محمد رمضان لحذف الصورة، مع العلم أنه وفور نشرها تلقى تعليقات متناقضة بين من انتقده معتبراً أنه التقط صورة مع حفيدة رجل يداه ملطختان بدماء العراقيين، فيما حيا آخرون محمد رمضان معتبرين أن حرير هي حفيدة البطل الراحل.
وكان رمضان قد نشر الصور أمس الثلاثاء، وعلق عليها قائلًا: "يوم رائع في ضيافة الصديقة العزيزة حرير ابنة الغالية رغد صدام حسين".
يذكر أن حرير حسين كامل (35 عاما)، قد نالت شهرتها بعد تأليفها كتاب مذكرات شخصية، ضم أخبار ناقشت حياتها وعائلتها، وخاصة جدها صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، وأباها حسين كامل، وأسمت الكتاب "حفيدة صدام".

 

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