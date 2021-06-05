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قطر تصدر بيانًا بشأن "الطبيب المتحرش" الذي هز السوشيال ميديا

أرشيفية
أرشيفية
Native
السبت، 05-06-2021 08:11 م
أحدثت قضية تحرش طبيب تجميل بمريضاته في قطر ضجة كبيرة، خاصة وقد قيل إنه قام بتصرفات لا أخلاقية بحقهن، فيما تصدر هاشتاج “متحرش البنات م ع” تريند “تويتر” خلال ساعات قليلة من تدشينه.

وعلقت وزارة الداخلية القطرية، قائلة “بالإشارة لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات حول ممارسات غير أخلاقية تعرض لها البعض، تتابع الجهات المعنية بوزارة الداخلية هذا الموضوع، وباشرت على الفور إجراءاتها حول الأمر، وفق ما يقتضيه القانون”.


ولم تذكر وزاة الداخلية اسم الطبيب المتهم في القضية ولا جهة العمل التي ينتمي إليها، إلا أن أحد المراكز الطبية في قطر، وبالتزامن مع انفجار القضية، أصدر بيانا يعلن فيه فصل أحد أطبائه  وإحالته إلى التحقيق.

وأعلن المركز الطبي عن وقف الطبيب عن عمله، وجاء في البيان الذي نشره المركز عبر خاصية “ستوري” في حسابه على “إنستجرام “يعلن مركز أدفانس عن وقف الدكتور معضاد العماطوري عن العمل وتحويله إلى التحقيق في جميع المعلومات الواردة على السوشيال ميديا وحتى إشعار آخر ولحين البت في الموضوع من قبل الجهات الرسمية وظهور نتائج التحقيقات”.

وتابع المركز:”أنه من حق أي مريض التواصل معنا مباشرة لمتابعة التحقيقات الداخلية بالمركز”.
 

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