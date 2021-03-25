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فيديو مرعب.. مسلحون يحاصرون حافلة منتخب "بليز" قبل تصفيات المونديال

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الخميس، 25-03-2021 01:42 م

تعرض منتخب بليز الوطني لكرة القدم لحصار من قبل مسلحين متمردين في هايتي، قبل لقاء المنتخبين ضمن تصفيات كأس العالم 2022 لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف).

وكان لاعبو منتخب بليز في طريقهم إلى الفندق عندما أوقفت مجموعة من المسلحين يستقلون دراجات نارية حافلتهم.

وكان يرافق حافلة المنتخب أربعة رجال من الشرطة، ولكن كان عدد المسلحين يفوق عددهم. وقال موقع (TMZ) إن المتمردين المسلحين سمعوا يهتفون: "توقف وإلا!"

وأكد بيان صادر عن اتحاد كرة القدم في بليز، أن الشرطة تفاوضت مع المسلحين للسماح لحافلة المنتخب الوطني بمواصلة رحلتها دون التعرض لللاعبين.

وجاء في البيان: "على الرغم من حراسة أفراد الشرطة الأربعة، فقد أوقفت حافلة الفريق ضجة من المسلحين بالبنادق على دراجات نارية، وأجبر مرافقي الشرطة على التفاوض".

وأضاف: "هذا الوضع لم يكن على الفريق مواجهته أبدًا، لكننا مسرورون للإبلاغ عن أن سيارات جاكوار لدينا، على الرغم من اهتزازهم من التجربة المروعة، إلا أنهم بأمان في فندقهم".

وليس من الواضح ما هي المطالب التي تم تقديمها للاعبي منتخب بليز لمواصلة الرحلة إلى الفندق.

واعترف نجم بليز، ديون ماكولاي لأنها كانت لحظة مخيفة على الرغم من سعادته بالتواجد أخيرًا في منطقة آمنة.

قال: "أنا سعيد بأن الجميع بخير وأثني عليكم يا رفاق لكونكم شجاعًا. لقد كانت لحظة خوف شديد. دعونا نواصل التمسك ببعضنا البعض ونرجو اتخاذ أفضل القرارات عندما يتعلق الأمر بالفريق".

وكان المسلحون الذين يركبون دراجات نارية أعضاء في جماعة منشقة تدعى فانتوم 509 تضم ضباط شرطة حاليين وسابقين ساخطين، وصفتهم وزارة الخارجية الأمريكية على "تويتر" بأنهم مجرمون.

وأكدت بليز أنها على اتصال بـ "الفيفا" وتبذل قصارى جهدها لضمان بقاء بعثة المنتخب آمنة.

وينتظر مسؤولو اتحاد كرة القدم في هاييتي قرار "الفيفا" بشأن ما إذا كانت مباراة التأهل لكأس العالم بين هاييتي وبليز ستقام اليوم.

وصرح مدير الاتصالات في اتحاد كرة القدم الهاييتي تيسييه جينتي أن خبيرًا أمنيًا في "الفيفا" التقى مسؤولي المنتخبين بعد ظهر الثلاثاء.

ووصل الخبير الأمني بالفيفا إلى هاييتي صباح الثلاثاء، بعد الحادثة بيوم، وقام بجولة في العاصمة لتقييم الوضع الأمني. 

وتعد المباراة مفصلية لمنتخب بليز، إذ يحاول التأهل لكأس العالم 2022 في قطر لأول مرة على الإطلاق في التاريخ.
https://www.dailystar.co.uk/sport/football/belize-bus-video-world-cup-23784819
 

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