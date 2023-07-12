فضحه هاتفه.. تورط مدرب كرة شهير في فضائح جنسية صادمة (١٠ فيديوهات)

جرائم اغتصاب مروعة متهم فيها مدرب كرة قدم شهير في ولاية تينيسي الأمريكية، بعدما عثرت الشرطة في هاتفه على مقاطع فيديو يغتصب فتيانا.

وذكرت إدارة شرطة فرانكلين، في بيان صحفي، أنها ألقت القبض على كاميلو هورتادو كامبوس، موضحة أنه محتجز في فرانكلين بولاية تينيسي بتهمة اغتصاب واستغلال قاصرين جنسيا مع اتهامات إضافية.

وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغا بعد أن نسي كامبوس هاتفه في مطعم، فاضطر العاملون إلى فتح الهاتف للتوصل إلى مالكه الحقيقي حتى يتمكنوا من إعادته.

وأضاف البيان: "ما وجدوه، بدلاً من ذلك، كان عشرات مقاطع الفيديو وصور الأطفال غير المعقولة، ولذا اتصلوا بالشرطة"، مشيرة إلى أن السلطات عثرت على مئات الصور ومقاطع الفيديو المزعجة على هاتف الرجل البالغ من العمر 63 عاما.

وقالت الشرطة إن كامبوس سجل فيديو لنفسه يغتصب صبية فاقدين للوعي تتراوح أعمارهم بين 9 و17 عاما، وهناك ما لا يقل عن 10 ضحايا تم التعرف على 2 منهم.



