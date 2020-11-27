الجمعة 27 نوفمبر 2020
توقيت مصر 14:31 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تقدم منتخب مصر في تنصيف الفيفا لشهر نوفمبر

شاهد.. المياه تتحول إلي نيران في هذه المدينة

عبارة غريبة أوصي بها " مارادونا " لتكتب علي قبره

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في نهائي القرن

رسالة عاجلة من الملك سلمان وولي العهد إلي رئيس ألبانيا

"كاف" يختار إبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا لنهائي القرن

دولة عربية تخلي رعاياها من قطر

ترامب يعلن عن شرطه الوحيد ليغادر البيت الأبيض

ستاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي القرن

الموعد والقنوات الناقلة لنهائي القرن

ADS
 

عبارة غريبة أوصي بها " مارادونا " لتكتب علي قبره

مارادونا
مارادونا
 
الجمعة، 27-11-2020 02:15 م متابعات- أمينة عبد العال
كشف لقاء إعلامي سابق للراحل أسطورة كرة القدم " مارادونا" عن وصيته التي أراد فيها أن يكتب عبارة خاصة علي قبره .
و قال " مارادونا " خلال البرنامج الذي كان يقدمه النجم الأرجنتيني " لانوش ديل 10 "  ردا علي سؤال حول ماذا قد يقول لنفسه بعد مماته في المقبرة :" شكرا لأنك لعبت كرة القدم لأنها الرياضة التي أعطتني معظم السعادة والحرية وكأنني لمست السماء بيدي .. شكرا للكرة .. نعم أود أن أضع هذه العبارة علي القبر ..شكرا للكرة "، حسبما نشرت" الشرق الأوسط " .
و أضاف في حديثه :" التقدم في السن مع أحفادي سيعني موتا سليما ".
جدير بالذكر أن أسطورة كرة القدم " مارادونا " توفي الأربعاء الماصي عن عمر يناهز 60 عام في منزله في تيجري شمال يوينس إيرس بالأرجنتين بعد إصابته بأزمة قلبية .

 

إقرأ ايضا

images

تقدم منتخب مصر في تنصيف الفيفا لشهر نوفمبر

موسيماني-4

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك في نهائي القرن

الكاف

"كاف" يختار إبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا لنهائي القرن